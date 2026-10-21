В подмосковном Минтрансе рассказали о необычных осенних находках в автобусах
Пассажиры с начала года оставили в автобусах Мострансавто более 900 вещей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там отметили, что с наступлением осени жители и гости Подмосковья всё чаще берут с собой зонты, перчатки, шарфы и другие сезонные аксессуары, которые иногда забывают в салоне.
«Среди забытых вещей чаще всего встречаются зонты, шарфы, банковские и транспортные карты. Однако сотрудники компании находят и необычные предметы. Например, в октябре пассажиры оставили в автобусах удочки в тканевых чехлах, коробки с луковицами тюльпанов и озимым чесноком, а также ведро с саженцами ягодных кустарников», – рассказали в ведомстве.В Мострансавто напомнили, что при обнаружении чужих вещей в салоне автобуса нужно передать их водителю, сотруднику автостанции или автовокзала.
Для получения забытой вещи пассажиру необходимо предъявить паспорт. Передача находки фиксируется в журнале с подписью получателя. Несовершеннолетним вещи выдают только в присутствии взрослых. Срок хранения найденных предметов – шесть месяцев, после чего они подлежат утилизации.
В министерстве посоветовали пассажирам перед выходом из автобуса проверять сиденья, карманы одежды и багажные полки. Это поможет избежать потери личных вещей.