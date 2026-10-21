Достижения.рф

В подмосковном Минтрансе рассказали о необычных осенних находках в автобусах

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры с начала года оставили в автобусах Мострансавто более 900 вещей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.



Там отметили, что с наступлением осени жители и гости Подмосковья всё чаще берут с собой зонты, перчатки, шарфы и другие сезонные аксессуары, которые иногда забывают в салоне.

«Среди забытых вещей чаще всего встречаются зонты, шарфы, банковские и транспортные карты. Однако сотрудники компании находят и необычные предметы. Например, в октябре пассажиры оставили в автобусах удочки в тканевых чехлах, коробки с луковицами тюльпанов и озимым чесноком, а также ведро с саженцами ягодных кустарников», – рассказали в ведомстве.
В Мострансавто напомнили, что при обнаружении чужих вещей в салоне автобуса нужно передать их водителю, сотруднику автостанции или автовокзала.

Для получения забытой вещи пассажиру необходимо предъявить паспорт. Передача находки фиксируется в журнале с подписью получателя. Несовершеннолетним вещи выдают только в присутствии взрослых. Срок хранения найденных предметов – шесть месяцев, после чего они подлежат утилизации.

В министерстве посоветовали пассажирам перед выходом из автобуса проверять сиденья, карманы одежды и багажные полки. Это поможет избежать потери личных вещей.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0