Юниор из Подмосковья завоевал медаль на чемпионате мира по стрельбе

22 июня 2026, 16:17

оригинал Тимофей Алейников (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Тимофей Алейников из Домодедова выиграл серебряную награду чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходят в немецком городе Зуль с 17 по 26 июня. В них принимают участие свыше 800 спортсменов, представляющих 70 стран.





«18-летний Тимофей Алейников занял втрое место в упражнении «винтовка пневматическая, десять метров» среди юношей с результатом 250,9 очка, уступив победителю 0,4 очка. Золото взял стрелок из Индии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Норвегии», — говорится в сообщении.