В Подмосковье за год запустили 80 инвестпроектов технологического суверенитета

Многие мужчины не могут представить себе романтическое свидание без бутылки алкоголя, однако спиртное только кажется хорошим помощником для интимных встреч. В реальности алкоголь способен принести серьёзные проблемы в этой сфере, предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.