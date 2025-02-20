В Подмосковье за год запустили 80 инвестпроектов технологического суверенитета

Фото: компания «Новые технологии и материалы»
В Московской области в 2024 году начали производственную деятельность 80 предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.
«Суммарный объём инвестиций в запуск этих производств превысил 81 млрд рублей. После вывода на полную мощность на новых предприятиях создадут более 7 тыс. рабочих мест. Всего с 2022 года в регионе реализовано 159 проектов технологического суверенитета», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Например, компания «Турбокомплект» запустила в городском округе Протвино предприятие по выпуску корпусов для турбокомпрессоров. Инвестиции в его создание составили 1,5 млрд рублей.
Компания «Новые технологии и материалы» в Сергиево-Посадском городском округе создала производство ферритовых электродвигателей и комплектующих для них. Инвестиции в проект составили 267 млн рублей.
По данным министерства, всего в Московской области за три года заявлено к реализации более 380 проектов технологического суверенитета.
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Лора Луганская