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В Подольске построили корпус под производственное предприятие

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Крупнейший подмосковный застройщик индустриальной недвижимости в формате light industrial, компания «Холдинг Строительный Альянс», завершил строительство здания в комплексе Industrial City в Подольске. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объект площадью около 2 тыс. кв. м. предназначен для размещения производственного предприятия. Уже получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.
«Площадь комплекса – 105 тыс. «квадратов». В прошлом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус, в первом полугодии 2025-го рассчитывает запустить весь комплекс. Ожидается, что резиденты создадут не менее 400 новых рабочих мест», – отметила Зиновьева.
Первая очередь комплекса включает 34 бокса площадью по 750 кв. м. каждый. Она полностью реализована. Вторая будет состоять из четырёх корпусов, большинство которых забронировали ещё на стадии строительства. Площадка находится недалеко от одной из скоростных магистралей региона – Симферопольского шоссе.

Универсальные решения формата light industrial позволяют промышленным компаниям развить производство независимо от сферы деятельности. Рабочее пространство может быть адаптировано под индивидуальные требования. Это полностью готовый формат промышленной площадки для бизнеса с инженерной инфраструктурой, где производство может быть запущено в короткие сроки.

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В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку
21 февраля 2025, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Стоявшее недостроенным здание торгово-развлекательного центра снесли на 1-й Пушкинской улице в Павловском Посаде, на освободившейся территории проведут благоустройство, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Торгово-развлекательный центр начали строить на 1-й Пушкинской улице в 2014 году, его общая площадь должна была составить около 8,8 тыс. квадратных метров. Однако строительство было заморожено. Возведённый каркас долгое время стоял без изменений, конструкции начали разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» написали о необходимости снести недострой и привести территорию в порядок. В результате было принято решение демонтировать конструкции», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В декабре 2024 года недострой снесли. На освобождённом от строительства участке решено обустроить пешеходную зону с местами для отдыха, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками. Кроме того, там будет организована большая автомобильная стоянка.

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Нарколог предупредил мужчин о риске опозориться на свидании из-за алкоголя
Нарколог Холдин: алкоголь подавляет выработку тестостерона и портит сперму
21 февраля 2025, 12:43

Фото: istockphoto.com/LanaStock

Многие мужчины не могут представить себе романтическое свидание без бутылки алкоголя, однако спиртное только кажется хорошим помощником для интимных встреч. В реальности алкоголь способен принести серьёзные проблемы в этой сфере, предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Считается, что бутылка шампанского или вина на свидании поможет раскрепоститься. Но положительный эффект от алкоголя длится крайне недолго: как только алкоголь поступает в кровь, он расширяет сосуды, в том числе и в органах малого таза. Но очень скоро наступает спад, а после него ухудшается самочувствие, наступает апатия и повышается давление», — рассказал Виталий Холдин.
Он добавил, что регулярное употребление спиртных напитков повышает риск мужского бесплодия.

«Алкоголь крайне негативно влияет на выработку сперматозоидов, способных создать здоровое потомство», — отметил эксперт.
Кроме того, под удар попадает главный мужской гормон — тестостерон.

«С возрастом выработка этого гормона снижается, а алкоголь способен значительно усугубить это состояние», — предупредил Виталий Холдин.
Он добавил, что для сохранения мужского здоровья нужно отказаться от спиртного и курения, заниматься спортом и научиться противостоять стрессам.

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#алкоголь
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В Балашихе проверили ход строительства четвёртого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов»
21 февраля 2025, 12:20

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ход и качество строительства четвёртого многоквартирного корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «Мособлстройцнил», сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках проверки эксперты оценили качество бетонных конструкций. В настоящее время готовность корпуса составляет 21%. Ведётся установка несущих конструкций надземной части постройки. В работах участвуют 43 человека, используются три единицы спецтехники. Строительство идёт без отставания от графика», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, четвёртый корпус ЖК «Квартал Авиаторов» представляет из себя 24-этажное здание общей площадью около 18 тыс. квадратных метров с 253 квартирами разных планировок от 24 до 89 квадратных метров. Сдать дом в эксплуатацию должны во втором квартале 2027 года.

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#строительство
#проверка
#балашиха
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В Химках грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
21 февраля 2025, 12:01

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Мужчина, переходивший Шереметьевское шоссе в Химках по нерегулируемому пешеходному переходу, погиб под колёсами грузовика, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около 5:40 на 4-м километре Шереметьевского шоссе. Пешехода сбил грузовик марки «Фольксваген», которым управлял водитель 1968 года рождения. Пешеход 1986 года рождения погиб на месте», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади — на Воздвиженке. В машине министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, она не пострадала, а водитель получил травмы.

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#мвд московской области
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В Подмосковье мужчина избил и ограбил пенсионерку
21 февраля 2025, 11:45

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Подозреваемого в разбойном нападении 45-летнего уроженца Самарской области задержала полиция по подозрению в нападении на пенсионерку в селе Ярополец Волоколамского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина через незапертую дверь вошёл в дом 64-летнй жительницы Яропольца и, угрожая женщине оружием, несколько раз ударил её по голове, сорвал с шеи золотые цепочки с кулоном, снял золотое кольцо и забрал деньги», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали в Москве. Он рассказал, что пенсионерка якобы продала ему некачественную сметану, после чего он и решил её ограбить. Золотые украшения он продал, а выпученные деньги истратил.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.

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