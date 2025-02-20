В Подольске построили корпус под производственное предприятие

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Крупнейший подмосковный застройщик индустриальной недвижимости в формате light industrial, компания «Холдинг Строительный Альянс», завершил строительство здания в комплексе Industrial City в Подольске. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объект площадью около 2 тыс. кв. м. предназначен для размещения производственного предприятия. Уже получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.
Универсальные решения формата light industrial позволяют промышленным компаниям развить производство независимо от сферы деятельности. Рабочее пространство может быть адаптировано под индивидуальные требования. Это полностью готовый формат промышленной площадки для бизнеса с инженерной инфраструктурой, где производство может быть запущено в короткие сроки.
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«Площадь комплекса – 105 тыс. «квадратов». В прошлом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус, в первом полугодии 2025-го рассчитывает запустить весь комплекс. Ожидается, что резиденты создадут не менее 400 новых рабочих мест», – отметила Зиновьева.Первая очередь комплекса включает 34 бокса площадью по 750 кв. м. каждый. Она полностью реализована. Вторая будет состоять из четырёх корпусов, большинство которых забронировали ещё на стадии строительства. Площадка находится недалеко от одной из скоростных магистралей региона – Симферопольского шоссе.
Универсальные решения формата light industrial позволяют промышленным компаниям развить производство независимо от сферы деятельности. Рабочее пространство может быть адаптировано под индивидуальные требования. Это полностью готовый формат промышленной площадки для бизнеса с инженерной инфраструктурой, где производство может быть запущено в короткие сроки.
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Лора Луганская