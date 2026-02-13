Подмосковные диетологи составили правильное меню для здоровья сердца детей
Здоровье сердечно-сосудистой системы закладывается в детском возрасте, и главную роль в этом играет питание.
Грамотный рацион – основа здоровья ребёнка. Об этом заявили врачи НИКИ детства.
«Правильно выстроенный рацион снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем на 35-40%. Это инвестиция в долгосрочное здоровье ребёнка, которую родители могут сделать уже сейчас», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Врачи рекомендуют включать в детское меню цельнозерновые крупы, овсянку, бобовые; в качестве источников Омега-3 использовать льняное масло, лосось и скумбрию; заменять сладости фруктами и ягодами; обеспечивать достаточное питьё; исключить фастфуд, газированные напитки и колбасные изделия.
«Для поддержания здоровья сердца ребёнку нужно ежедневно получать несколько порций свежих овощей и фруктов, а также продукты, богатые клетчаткой, магнием, калием и полиненасыщенными жирами. Необходимо ограничить потребление сахара и переработанных продуктов. Они повышают нагрузку на сосуды и сердце», – пояснила заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Анна Басова.Если у ребёнка выявили избыточную массу тела, наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или учащённое сердцебиение, рекомендуется обратиться к врачу для обследования и диагностики.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, с 9 по 15 февраля в России проходит неделя осведомлённости о заболеваниях сердца.