В подмосковных больницах за три года запустили 18 компьютерных томографов
В Реутовской больнице в пятницу ввели в эксплуатацию новый компьютерный томограф. Он будет работать круглосуточно в приёмном отделении, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Компьютерная томография позволяет сделать качественную диагностику внутренних органов и обнаружить малейшие патологические изменения.
«Это уже второй компьютерный томограф, который мы запускаем в Подмосковье с начала года. Первый заработал в Дубненской больнице. Всего же за три года в Московской области заработало 18 аппаратов КТ более чем на миллиард рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Новый компьютерный томограф в Реутовской больнице применяют для диагностики заболеваний внутренних органов, головного мозга, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, на нём можно проводить исследования с использованием контрастного вещества.
Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС, если есть медицинские показания. Для этого понадобится направление от лечащего врача.
В министерстве напомнили, что новое медицинское оборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».