«Поют за пап»: дети бойцов СВО выступили на конкурсе «Голоса Победы» в Королёве
В Королёве состоялся финал патриотического фестиваля-конкурса «Голоса Победы». В памятные для страны дни сцена хоровой школы объединила десять финалистов из разных городов региона. Каждый из них представил песни военных лет, наполненные особым смыслом и искренними чувствами.
Но главным содержанием вечера стала не только музыка. За каждым выступлением стояла личная история – трогательная, глубокая и прожитая сердцем. Зал на 500 мест замирал в тишине, вслушиваясь в судьбы юных артистов, а затем отвечал бурными и продолжительными аплодисментами.
Одним из ярких участников стал 10-летний Игорь Нарижний из Балашихи. Несмотря на возраст, он уже имеет серьёзный вокальный опыт и участие во множестве конкурсов. Выступление в Королёве Игорь назвал «отличным поводом спеть для тех, кто понимает». По итогам конкурса он вошёл в число финалистов.
Инициатором и организатором фестиваля выступила директор социально-культурного центра Герой будущего времени и продюсер проекта Наиля Юрова. По её словам, «Голоса Победы» появились в 2022 году как творческая площадка для особенных детей. Ежегодно фестиваль объединяет талантливых ребят из семей участников СВО и военнослужащих, детей Донбасса, а также подопечных гуманитарных миссий.
Финальный концерт стал гораздо большим, чем конкурсное состязание. Это был искренний разговор о памяти и преемственности поколений, о благодарности и вере – настоящий гимн жизни, мужеству и Победе.
Читайте также: