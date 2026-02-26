«Поют за пап»: дети бойцов СВО выступили на конкурсе «Голоса Победы» в Королёве

26 февраля 2026, 11:38

Дети бойцов СВО выступили на конкурсе «Голоса Победы» в Королёве

Фото: МедиаБанк Подмосковья/Роман Савельев

В Королёве состоялся финал патриотического фестиваля-конкурса «Голоса Победы». В памятные для страны дни сцена хоровой школы объединила десять финалистов из разных городов региона. Каждый из них представил песни военных лет, наполненные особым смыслом и искренними чувствами.