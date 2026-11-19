19 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минкультуризма МО

Творческие коллективы домов культуры Московской области теперь могут подать заявку на участие в областных фестивалях онлайн. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Это можно сделать через единый портал фэст-менеджера на сайте «Дома культуры Подмосковья».



Руководитель коллектива в разделе «Фестивали» может найти нужный конкурс, ознакомиться с условиями участия и отправить заявку со страницы мероприятия.

«Новый сервис стал следующим этапом цифровизации домов культуры Подмосковья. В одном разделе собраны фестивали и формы для участия в них. Заявка сразу поступает организатору, а руководитель коллектива получает уведомления о её рассмотрении на электронную почту», – отметили в ведомстве.