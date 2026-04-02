В подмосковном Минтрансе назвали время старта сезона проката электросамокатов
Сезон проката электросамокатов и электровелосипедов в Московской области ещё не начался, несмотря на наступление хорошей погоды. Для запуска услуг кикшеринга нужно подготовить улично-дорожную сеть, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Операторы сервисов проката, в свою очередь, должны обеспечить техническую готовность парка. Для этого необходимо провести предсезонное техническое обслуживание всех средств индивидуальной мобильности, убедиться в исправности тормозных систем, светового оборудования, систем звукового оповещения и программных ограничителей скорости СИМ.
«Присутствие и координацию сервисов проката организуют администрации городских и муниципальных округов. Сейчас муниципалитеты завершают формирование координат размещения парковочных зон, а также зон запрета движения, запрета размещения и ограничения скорости движения средств индивидуальной мобильности», – рассказали в министерстве.Подготовка должна завершиться в первой декаде апреля. После этого будет объявлено о старте сезона проката СИМ в Московской области.