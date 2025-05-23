Подмосковные дорожники отремонтировали светофоры в семи городских округах

Фото: Дорожники Подмосковья восстановили работоспособность светофоров в 7 городских округах
В семи городских округах Подмосковья специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области обновили и отремонтировали 19 светофорных объектов
В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрёстках
В одиннадцати округах Подмосковья отремонтировали светофоры
Дайана Хусинова