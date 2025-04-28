В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрёстках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы светофоров оптимизировали сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области на пяти перекрёстках в Видном и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В Красногорске оптимизацию провели на четырёх перекрёстках. На пересечении Знаменской улицы с Пенягинским шоссе светофорам добавили утренний и вечерний режимы. А на трёх перекрёстках Ильинского шоссе — с Заводской улицей, Вокзальной улицей и на повороте к детсаду №15 «Рябинка» — светофорам добавили режим выходного дня», — говорится в сообщении.В городе Видное Ленинского округа была оптимизирована работа светофора на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе: изменения внесли в утренний, дневной и вечерний режим.
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