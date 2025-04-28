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В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрёстках

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Режим работы светофоров оптимизировали сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области на пяти перекрёстках в Видном и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В Красногорске оптимизацию провели на четырёх перекрёстках. На пересечении Знаменской улицы с Пенягинским шоссе светофорам добавили утренний и вечерний режимы. А на трёх перекрёстках Ильинского шоссе — с Заводской улицей, Вокзальной улицей и на повороте к детсаду №15 «Рябинка» — светофорам добавили режим выходного дня», — говорится в сообщении.
В городе Видное Ленинского округа была оптимизирована работа светофора на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе: изменения внесли в утренний, дневной и вечерний режим.

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В Подмосковье обновили онлайн-услугу по заключению договоров с регоператорами
28 апреля 2025, 10:26

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Услуга для предпринимателей по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на госпортале Подмосковья стала более удобной и функциональной, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь подписать договор на вывоз мусора можно с двумя новыми региональными операторами. Кроме того, появилась возможность отметить в одном заявлении сразу несколько объектов, в процессе деятельности которых появляются отходы. Предприниматели также могут направить запрос в рамках одного заявления сразу нескольким регоператорам», — объяснила суть инноваций глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
В министерстве уточнили, что два новых подключённых к услуге регоператора — Сергиево-Посадский региональный оператор и Каширский региональный оператор, они обслуживают 21 подмосковный округ.

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#подмосковье
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БК «Химки» сравнял счёт в полуфинале Суперлиги
28 апреля 2025, 10:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл домашний матч полуфинала Суперлиги. В напряжённой борьбе хозяева сломили сопротивления ЦСКА-2 – 61:57. Таким образом, подмосковной команде удалось сравнять счёт в серии – 2-2, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первую четверть подопечные Андрея Мальцева активно играли в нападении и ушли в отрыв на шесть очков. Во второй соперник сократил разрыв, и к большому перерыву счёт был 27:30 в пользу ЦСКА-2. В третьей четверти химчане отыграли отрыв и вышли вперёд на пять очков», – рассказали в администрации.
Последний игровой отрезок гости начали с уверенным нападением, однако БК «Химки» успешно играл в защите и в итоге завершил матч с победным счётом.

Решающая пятая игра состоится 26 апреля. Команды встретятся на паркете соперника во Дворце спорта «Динамо».

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Кубок по мечевому бою собрал в Подольске около 350 спортсменов
28 апреля 2025, 10:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Около 350 спортсменов из девяти разных стран приняли участие в VI Кубке мира по современному мечевому бою, соревнования проводились на площадке СК «Спорт-Сервис» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками турнира стали спортсмены из Узбекистана, Республики Беларусь, Молдовы, Индии, Марокко, Вьетнама, Кипра и Киргизии, а также россияне из более чем 20 городов. Соревнования проводились в 52 категориях: для участников разных возрастов, уровня подготовки, пола, а также для разных видов имитаторов средневекового клинкового оружия», — говорится в сообщении.
По итогам турнира первое место в общекомандном зачёте заняла Россия, втрое место — Индия, а замыкает тройку призёров Республика Беларусь.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Мошенники забрали у подмосковного пенсионера 1 млн руб. за «медобследование»
28 апреля 2025, 09:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Аферисты выманили у 85-летнего жителя Ленинского городского округа миллион рублей, в качестве «наживки» мошенники использовали медицинское обследование, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру через мессенджер позвонила женщина, представилась сотрудницей поликлиники и предложила пройти медобследование. Для записи на него она сказала продиктовать пришедший на телефон СМС-код. Пенсионер так и сделал, а потом ему позвонила ещё одна женщина — якобы от соцорганизации. Она сказал, что код запрашивали мошенники, и теперь у них есть доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.
Затем пенсионеру поступил звонок от «сотрудников» ФСБ и Росфинмониторинга. Они рассказали, что злоумышленники пытаются перевести деньги со счёта пенсионера в пользу террористической организации. И чтобы избежать потери средств и уголовного преследования за поддержку терроризма пенсионер должен обналичить свои сбережения и передать их курьеру.

Пенсионер так и сделал, а потом понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Полицейским удалось задержать курьера. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Остальных участников афер разыскивают.

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Жители Подольска приняли участие в открытии нового сезона «Вахты Памяти»
28 апреля 2025, 09:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Церемония открытия нового поискового сезона «Вахта Памяти» состоялась у мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная» на границе Подмосковья и Калужской области, участие в мероприятии приняли представители Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего в торжественном открытии нового сезона «Вахты Памяти» приняли участие свыше 800 человек, помимо подольчан туда приехали представители жители Жуковского района Калужской области и Вороновского поселения города Москвы», — говорится в сообщении.
От Подольска участниками церемонии стали представители администрации, поисковики, ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, а также начальник штаба подольского отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новый поисковый сезон, в ходе которого будет вестись работа по поиску останков павших воинов, продлится до октября.

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