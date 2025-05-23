В Московской области обновили и отремонтировали 19 светофорных объектов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье продолжается активная модернизация светофоров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день работы завершены на 19 участках региональных дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Чтобы поддерживать функциональность светофорных объектов специалисты Мосавтодора ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. Всего в этом году планируют заменить старое оборудование и отремонтировать более 60 светофоров — ряд светофоров получит удалённое управлением», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В числе обновлённых участков — улица Зелинского в Воскресенске, перекрёсток Будёновского шоссе и улицы Дачной в Переделках Одинцовского округа, а также светофоры в Егорьевске на улицах Антипова, 1 Мая и проспекте Ленина рядом с остановкой «1-й микрорайон».
Кроме того, обновление коснулось светофоров в Солнечногорске (Пятницкое шоссе, д. Обухово), Серпухове (Бутурлинское шоссе, остановка «Развилка»), Орехово-Зуевском округе (Егорьевское шоссе, д. Соболево), Черноголовке (остановка «Поворот на Фряново») и Клину (у пешеходного перехода рядом с центральной больницей).
До конца года планируется отремонтировать ещё 45 светофорных объектов. В рамках модернизации специалисты СМЭУ «Мосавтодора» также устанавливают новые транспортные и пешеходные светофоры, информационные табло, дополнительные секции, переходят на аккумуляторы с солнечным питанием и монтируют новое осветительное оборудование.
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