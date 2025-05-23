В Московской области обновили и отремонтировали 19 светофорных объектов

В пятницу утром, 23 мая, загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта региона, на трассах зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в среднем за аналогичный период прошлого месяца.