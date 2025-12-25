В трёх округах Подмосковья провели пожарно-спасательные тренировки
Учения по эвакуации людей при пожаре провели в школах, торговых центрах и учреждениях культуры Одинцовского округа, Истры и Солнечногорска работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Перед началом учений для сотрудников учреждений проводили подробный инструктаж.
«Практическим занятиям всегда предшествует предварительная подготовка. Например, в музее-усадьбе Блока в солнечногорской деревне Шахматово работники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части обсудили с работниками учреждения цели тренировки, а также что можно и чего нельзя делать в случае ЧП. После этого состоялась сама тренировка. Она заключалась в эвакуации посетителей из здания, разведки и поиска условных пострадавших», — рассказал первый заместитель начальника территориального управления №1 Мособлпожспаса Альберт Джубуев.Тренировки провели также в торговом центре «родовой герб» в Голицыне Одинцовского округа и в Глебовской школе округа Истра.