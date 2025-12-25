На подмосковной ж/д станции Подсолнечная провели акцию по безопасности
Акцию по пропаганде соблюдения правил безопасности на железной дороге провели на станции Подсолнечная в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в акции приняли представители окружной администрации, сотрудники административно-пассажирской инспекции и члены движения «Волонтёры Подмосковья».
«Пассажирам и пешеходам напомнила, что пересекать железнодорожные пути можно только в специально оборудованных для этого местах, предварительно убедившись, что поездов в зоне видимости нет, убрав телефон и сняв наушники», — говорится в сообщении.Крома того, людям на станции объясняли, почему нельзя прыгать с платформы и приближаться к вагонам до полной остановки поезда.