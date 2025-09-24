Достижения.рф

Подмосковные дорожники за лето ликвидировали более двух тысяч гектаров борщевика

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы Московской области в течение лета ликвидировали более двух тысяч гектаров борщевика. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.



Работы провели на муниципальных и на региональных дорогах. В начале сезона дорожники выявили участки с интенсивным зарастанием борщевиком.

«Самый большой объём опасного растения устранили на региональных дорогах Талдомского округа. Там специалисты Мосавтодора обработали 470 гектаров», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Для борьбы с сорняком использовали два метода – химический и механический. Семена борщевика Сосновского сохраняют жизнеспособность до пяти лет, поэтому важно обрабатывать не только само растение, но и почву.

Для уничтожения сорняка применяли гербициды сплошного действия, которые поражают его через листья и почву. При этом, как подчеркнули в Мосавтодоре, препарат не проникает в грунтовые воды и не вредит окружающей среде.
Лора Луганская

