Подмосковные дорожники за лето ликвидировали более двух тысяч гектаров борщевика
Дорожные службы Московской области в течение лета ликвидировали более двух тысяч гектаров борщевика. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы провели на муниципальных и на региональных дорогах. В начале сезона дорожники выявили участки с интенсивным зарастанием борщевиком.
«Самый большой объём опасного растения устранили на региональных дорогах Талдомского округа. Там специалисты Мосавтодора обработали 470 гектаров», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Для борьбы с сорняком использовали два метода – химический и механический. Семена борщевика Сосновского сохраняют жизнеспособность до пяти лет, поэтому важно обрабатывать не только само растение, но и почву.
Для уничтожения сорняка применяли гербициды сплошного действия, которые поражают его через листья и почву. При этом, как подчеркнули в Мосавтодоре, препарат не проникает в грунтовые воды и не вредит окружающей среде.