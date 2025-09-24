Подмосковные дорожники за лето ликвидировали более двух тысяч гектаров борщевика

24 сентября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы Московской области в течение лета ликвидировали более двух тысяч гектаров борщевика. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Работы провели на муниципальных и на региональных дорогах. В начале сезона дорожники выявили участки с интенсивным зарастанием борщевиком.



«Самый большой объём опасного растения устранили на региональных дорогах Талдомского округа. Там специалисты Мосавтодора обработали 470 гектаров», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.