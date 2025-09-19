Семь водителей Подмосковья признаны лучшими на региональном конкурсе

19 сентября 2025, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Коломне 19 сентября прошёл конкурс «Лучший водитель Московской области 2025». В соревновании участвовали 17 водителей из девяти компаний-перевозчиков, рассказали в подмосковном Минтрансе.







В номинации «Большой класс» первые места заняли водители «Мострансавто»:

• 1 место — Алексей Авдеев (МАП №2, Коломна);

• 2 место — Максим Козлов (МАП №2, Коломна);

• 3 место — Алексей Бараников (МАП №1, Люберцы).





«Конкурс на звание лучшего водителя Подмосковья стал хорошей традицией, где профессионалы демонстрируют свои навыки управления автобусом. 17 участников прошли строгий отбор, и уже по праву могут считать себя мастерами своего дела. А мы рады поздравить семь участников соревнований, которые заняли призовые места, и показали высший класс!», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



В номинации «Малый класс» победили:

• 1 место — Сергей Павлов (МАП №11, Балашиха);

• 2 место — Виктория Савельева (МАП №2, Коломна);

• 3 место — Дмитрий Шаров (МАП №11, Балашиха) и Олег Попов (ООО «Автотранс»).

Участники демонстрировали свои навыки в трёх дисциплинах: знание правил, мастерство маневрирования на автобусах ЛиАЗ и ГАЗ, а еще умение обеспечить комфорт пассажиров. Они проходили «круг», «бокс», «колею», «змейку», «тоннельные ворота», «эстафету» и «стоп», показывая плавность хода и точность управления.

