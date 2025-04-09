Подмосковные дворы от снега убирают более 1 тыс. единиц техники

Фото: пресс-служба Минблаго МО
На улицы Подмосковья для уборки придомовых территорий от снега и общественных пространств в течение суток вышло более 1 тыс. единиц подметающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Температура воздуха на территории региона варьируется от -3°C до +2°C. Коммунальные службы региона продолжают активно устранять последствия снегопада. В первую очередь очищаются входные группы домов и подъезды к контейнерным площадкам», – рассказали в министерстве.По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, в течение суток снегопады ожидаются в северо-восточной части Подмосковья. Это Клин, Дмитровский, Волоколамский и Павлово-Посадский городские округа.
Высота снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 11 см.
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