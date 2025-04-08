В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Наро-Фоминском городском округе после модернизации открылась современная площадка приёма вторичных ресурсов «Мегабак». Жители смогут обменивать там вторсырьё на деньги, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В открытии участвовали отраслевые специалисты Минчистоты, представители администрации муниципалитета, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами региона и жители муниципалитета.
Как отметили в Минчистоты, на всех площадках «Мегабак» собирают 12 полезных фракций. Подробную информацию можно найти на сайте.
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«Каждый желающий может сдать макулатуру, металл, стекло, текстиль, старую мебель, автомобильные шины, бытовую технику и другие материалы. Главная цель – сделать каждую площадку удобным и доступным местом, где можно не только избавиться от ненужных вещей, но и получить за это бонусы», – пояснили в ведомстве.Адрес площадки: Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 38Т. Время работы: вторник – суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 17:00.
Как отметили в Минчистоты, на всех площадках «Мегабак» собирают 12 полезных фракций. Подробную информацию можно найти на сайте.
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Лора Луганская