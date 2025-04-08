В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»

В Подмосковье в прошлом году ввели в строй 15 крупных дорожных объектов. В этом в работе ещё 18, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил рассказал президенту о приоритетных проектах в регионе.