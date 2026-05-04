Подмосковные дзюдоисты помогли сборной России выиграть Кубок Европы
Подмосковные дзюдоисты завоевали семь медалей Кубка Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золотые награды взяли Алина Гаданова в весовой категории до 48 килограммов, Даниял Идармачев (до 66 кг) и Артём Никулин (до 90 кг).
Серебро досталось Анастасии Романович (до 52 кг).
Бронзу завоевали Илья Бушуев (до 60 кг), Дарья Ерёменко (до 63 кг) и Хаитбек Джураев (до 73 кг).
Как отметили в министерстве, подмосковные спортсмены уверенно прошли международный старт и внесли большой вклад в общий успех сборной России, которая в итоге возглавила общекомандный зачёт соревнований с 40 наградами.
