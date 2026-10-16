В деревне Гряды по просьбе жителей отремонтировали протекавшую крышу
В доме №3 на улице Микрорайон в деревне Гряды завершили ремонт крыши. Об этом сообщила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
Она оценила результаты работ и проверила подъезд, где раньше во время дождей появлялись протечки.
«Было важно не ограничиться временными мерами, а устранить саму причину протечек. Решили обновить всю плоскую кровлю. Специалисты управляющей компании нанесли новый гидроизоляционный слой по всей площади крыши. Сейчас в подъезде сухо, новых следов влаги нет. Осталось привести в порядок потолки в местах прежних потёков. Поручила заштукатурить и побелить повреждённые участки», – рассказала Козлова в своём канале на платформе MAX.
Она напомнила, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв не раз обращал внимание на качество работы управляющих компаний и необходимость оперативно решать проблемы, о которых рассказывают жители.