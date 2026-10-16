Достижения.рф

В деревне Гряды по просьбе жителей отремонтировали протекавшую крышу

Фото: канал Н. Козловой в MAX

В доме №3 на улице Микрорайон в деревне Гряды завершили ремонт крыши. Об этом сообщила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.



Она оценила результаты работ и проверила подъезд, где раньше во время дождей появлялись протечки.

«Было важно не ограничиться временными мерами, а устранить саму причину протечек. Решили обновить всю плоскую кровлю. Специалисты управляющей компании нанесли новый гидроизоляционный слой по всей площади крыши. Сейчас в подъезде сухо, новых следов влаги нет. Осталось привести в порядок потолки в местах прежних потёков. Поручила заштукатурить и побелить повреждённые участки», – рассказала Козлова в своём канале на платформе MAX.
Фото: канал Н. Козловой в MAX

Она напомнила, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв не раз обращал внимание на качество работы управляющих компаний и необходимость оперативно решать проблемы, о которых рассказывают жители.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0