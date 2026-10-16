Солнечногорские травматологи поставили на ноги мотоциклиста со сложным переломом

16 октября 2026, 21:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи Солнечногорской больницы успешно прооперировали мотоциклиста со сложным переломом таза. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи доставила в отделение травматологии 30-летнего пациента с тяжёлой травмой, полученной в результате ДТП. Два врача-травматолога успешно провели редкую и сложную операцию.

«Пациент поступил с переломом лонного сочленения и ветви лонной кости после удара при аварии на мотоцикле. Ему экстренно выполнили первичную стабилизацию с помощью наружной фиксации. Через двое суток мы провели полуторачасовую операцию под спинальной анестезией, выполнив остеосинтез винтом и пластиной. Сразу после вмешательства пациент почувствовал облегчение. Боль была купирована, патологическая подвижность таза исчезла, мочеиспускание восстановилось. Прогноз благоприятный – мужчина будет ходить», – рассказал врач-травматолог-ортопед Солнечногорской больницы Андрей Блох.