Подмосковные дзюдоисты завевали 13 медалей на всероссийском турнире

23 марта 2026, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы» среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





За Подмосковье на турнире выступали воспитанники красногорской спортшколы олимпийского резерва по единоборствам.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юлия Парамонова, Екатерина Панкратова, Ислам Седрединов и Иоанн Девяткин», — говорится в сообщении.