Подмосковные дзюдоисты завевали 13 медалей на всероссийском турнире
Четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы» среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
За Подмосковье на турнире выступали воспитанники красногорской спортшколы олимпийского резерва по единоборствам.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юлия Парамонова, Екатерина Панкратова, Ислам Седрединов и Иоанн Девяткин», — говорится в сообщении.Серебряные награды получили Дарья Захарова, Софья Беляева и Иван Москаленко. А третье место заняли Артем Габриелян, Дамир Губиев, Сослан Кибизов, Артур Джагкаев, Владислав Прохоров и Артур Саркисян.
Соревнования проходили в Смоленске 19-10 марта, в них участвовали более 150 спортсменов из 25 российских регионов.