В Молодёжном совете стартовал цикл лекций по правам человека
Цикл образовательных лекций проведут для Молодёжного совета в рамках мероприятий, посвященных 25-летию института Уполномоченного по правам человека в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Старт циклу дала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
«Запуск образовательного цикла — это важный шаг в формировании ценностного и профессионального фундамента Молодёжного совета. Сегодня особенно важно, чтобы молодые правозащитники глубоко понимали государственную политику и могли участвовать в её развитии», — сказала Ирина Фаевская.В цикл входят 25 лекций. В рамках мероприятий слушатели смогут пообщаться с экспертами и обсудить ключевые вопросы правозащитной повестки и государственной политики в этой сфере.