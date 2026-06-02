Подмосковные дзюдоисты завоевали 26 медалей на чемпионате ЦФО

02 июня 2026, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Орехово-Зуеве 29-30 мая. В нём приняли участие более 190 атлетов из 15 регионов ЦФО.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Перевозчикова и Софья Беляева из Химок, Николай Цветков из Подольска, София Полущева из Электростали, Иван Москаленко из Щёлкова и Дмитрий Котельников из Дмитрова», — говорится в сообщении.