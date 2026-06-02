Подмосковные дзюдоисты завоевали 26 медалей на чемпионате ЦФО
Шесть золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Орехово-Зуеве 29-30 мая. В нём приняли участие более 190 атлетов из 15 регионов ЦФО.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Перевозчикова и Софья Беляева из Химок, Николай Цветков из Подольска, София Полущева из Электростали, Иван Москаленко из Щёлкова и Дмитрий Котельников из Дмитрова», — говорится в сообщении.Серебряные медали выиграли Наргиля Германова из Королёва, Замират Кусаева, Мурат Хубаев и Лилия Кутарова из Химок, Дамир Губиев из Щёлкова, а также подольчане Иван Цветков, Дарья Захарова и Александр Плеханов.
А бронзу Подмосковью принесли Екатерина Величко и Юлия Сурина из Химок, Матвей Кылосов и Кирилл Кудряшов из Дмитрова, Арслан-Хан Абдурахманов, Алексей Топтыгин, Павел Коловердов и Илья Серов из Щёлкова, Иван Юртаев и Гарик Садоян из Фрязина, Анастасия Мороз из Богородского округа и Иван Золотов из Подольска.