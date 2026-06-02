В Подмосковье открыли первый Центр активного и здорового долголетия

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Домодедовской больнице заработал первый в Московской области Центр активного и здорового долголетия. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.



Главная задача деятельности центра – сохранить здоровье, активность и высокое качество жизни пациентам благодаря современным профилактическим программам и раннему выявлению факторов риска развития заболеваний.

«Диагностика имеет важное значение, но куда большую роль играет профилактика заболеваний. Центры активного и здорового долголетия позволят выявлять риски здоровью на ранних стадиях и формировать для каждого пациента индивидуальные рекомендации по сохранению активности и хорошего самочувствия. Первый такой центр приступил к работе в Домодедове, а всего в регионе планируем создать пять центров. До конца года их откроют в Мытищах, Ногинске, Балашихе и Химках», – поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В новом центре пациенты проходят комплексную диагностику, позволяющую оценить состояние здоровья и выявить возможные факторы риска. Помимо этого, пациентам предлагают анкетирование, тесты и исследования на определение биологического возраста тела.

Жители округа уже прошли первый этап обследований. За одно посещение они получили консультацию терапевта, сделали ЭКГ, флюорографию, маммографию, лабораторные исследования и специализированную диагностику по программе активного долголетия.

Центр работает в тесной связке с программой диспансеризации. Он открылся благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Пройти обследование в центре может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно оформить предварительную запись через региональный портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», по телефону 122, чат-бот в мессенджере МАХ или инфомат в поликлинике.
Лора Луганская

