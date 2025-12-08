Подмосковные дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке России
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке России по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Череповце с 5 по 7 декабря.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная спортсменка Дарья Захарова, выступавшая в весе до 52 килограммов. Серебро в этой категории получила представительница Новосибирской области, а третье место поделили две дзюдоистки, в том числе Анастасия Мороз из Подмосковья», — говорится в сообщении.Серебряную медаль Московской области принёс Иван Золотов (весовая категория до 73 килограммов), а ещё одну бронзу — Виктория Карсанова (весовая категории до 63 килограммов).