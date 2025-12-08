Спортсменки из Подмосковья завоевали семь медалей чемпионата России по боксу
Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на чемпионате России по боксу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Одну из золотых наград получила Юлия Чумгалакова из Домодедова, выступавшая в весовой категории 48 килограммов. В результате она стала шестикратной чемпионкой России, а также удостоилась специального приза турнира «За лучшую технику».
«На высшую ступень пьедестала почёта также поднялись Людмила Воронцова (весовая категория 57 килограммов) и Дарима Сандакова из Одинцовского округа (весовая категория 70 килограммов)», — говорится в сообщении.Серебро завоевала Елена Бабичева из Королёва в весовой категории 63 кг. А бронзовые медали получили Дарья Панова из Электростали (весовая категория 75 кг), Арина Варсанян из Королёва (весовая категория 63 кг) и Карина Бабаназарова из Дмитрова (весовая категория 57 кг).