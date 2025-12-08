В Серебряных Прудах провели детский турнир по футзалу

08 декабря 2025, 11:09

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Турнир по футзалу для спортсменов 2017-2018 годов рождения состоялся в Серебряных Прудах. Мероприятие приурочили к двум памятным датам: Дню героев России и Дню освобождения Серебряных Прудов от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Соревнования провели в спортивном комплексе «Молодёжный». Их участниками стали четыре команды: серебрянопрудские «Юность»-2017 и «Юность»-2018, а также гости из других округов — команды «Михайлов» и СК «Кашира».





«Победу на турнире одержали каширяне, второе место заняла команда «Юность»-2017, а третье — «Михайлов», — говорится в сообщении.