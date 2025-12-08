Представители Подмосковья — в числе победителей «Флагманов образования»
Двое конкурсантов из Московской области вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 200 человек — 100 наставнических пар из 55 регионов страны.
Подмосковье представили студентка Губернского колледжа Александра Логачева и её наставник, преподаватель Татьяна Молчанова.
Всего на направление «Наставничество» подали 24 146 заявок со всей страны. Участники работали в парах «наставник + наставляемый», обменивались опытом и разрабатывали совместные проекты. Пары формировал специальный цифровой бот, который подбирал участников с близкими профессиональными интересами. Победители получили сертификаты проекта, а еще — возможность стать экспертами и выступать на мероприятиях регионального, федерального и международного уровней.
«Победители трека – это не просто успешные педагоги, а настоящие архитекторы будущего. Их работа – это инвестиция в долгосрочной перспективе: своими действиями, подходом и открытостью они формируют компетентных, зрелых, ответственных специалистов. Они воспитывают будущее поколение, передавая знания, систему ценностей, любовь к профессии и уверенность в своих силах», — рассказал гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Александра Логачева — студентка 4 курса специальности «Преподавание в начальных классах». Она возглавляет студенческое самоуправление, участвует во всероссийских форумах и помогает студентам младших курсов.
«Участие в конкурсном треке «Наставничество» проекта «Флагманы образования» позволило мне систематизировать свой опыт работы со студентами младших курсов и открыло новые границы этой роли. Мне особенно ценным показался акцент на практических инструментах, которые делают наставничество не просто общением, а структурированным процессом с измеримым результатом», — поделилась победитель проекта Александра Логачева.Её наставник Татьяна Молчанова преподаёт специальные дисциплины в Губернском колледже. Она активно применяет современные технологии в обучении, а её студенты регулярно занимают призовые места на чемпионатах «Молодые профессионалы».
«Участие стало для меня важным этапом профессионального роста. Он помог мне систематизировать собственный опыт наставника и познакомил с новыми эффективными методиками работы со студентами. Полученные знания я уже применяю в повседневной работе – в кураторской деятельности и при подготовке студентов к конкурсам профессионального мастерства, что делает этот процесс более структурированным и результативным», — отмечает Татьяна Молчанова.В финале участники продолжили работу над инициативами, которые планируют внедрять в школах, колледжах и вузах. Они представили проекты по профориентации студентов, поддержке начинающих педагогов и профилактической работе с несовершеннолетними.
Проект «Флагманы образования» реализуют в соответствии с федеральным проектом «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.