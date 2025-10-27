Подмосковные дзюдоисты завоевали шесть медалей первенства России

27 октября 2025, 12:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в первый день соревнований. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Четыре медали подмосковные спортсмены завоевали в весовой категории до 46 килограммов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Амирхан Гаданов из Химок, второе место занял ещё один химкинский дзюдоист Артём Бохонов, а третье место разделили Константин Резников из Фрязина и Абубакр Джураев из Щёлкова», — говорится в сообщении.