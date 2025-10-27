Подмосковные дзюдоисты завоевали шесть медалей первенства России
Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в первый день соревнований. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Четыре медали подмосковные спортсмены завоевали в весовой категории до 46 килограммов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Амирхан Гаданов из Химок, второе место занял ещё один химкинский дзюдоист Артём Бохонов, а третье место разделили Константин Резников из Фрязина и Абубакр Джураев из Щёлкова», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевала также Анастасия Романович из Химок в весовой категории до 44 килограммов, а бронзу — Курбан Ганиев из Электростали в весовой категории до 50 кг.