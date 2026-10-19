На трёх подмосковных дорогах установили светофоры
Новые светофоры установили специалисты Мосавтодора на минувшей неделе на трёх региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в трёх округах: Одинцовском, Серебряных Прудах и Щёлкове.
«В Одинцовском округе светофор поставили на Луцинском шоссе рядом с автобусной остановкой «Песцовая гора», а в Серебряных Прудах — на улице 8 Марта», — говорится в сообщении.В Щёлкове светофор установили на пересечении Фряновского шоссе с Лучистой улицей. Он упорядочит транспортные потоки и сделает проезд перекрёстка более безопасным и комфортным.
Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья в этом году с деревьев сняли 1400 рекламных конструкций.