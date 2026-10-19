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Врачи Домодедовской больницы вовремя предотвратили развитие рака у пациентки

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Домодедовской больнице предотвратили развитие онкологического заболевания у 59-летней женщины благодаря своевременному обследованию и малоинвазивной хирургии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.



Пациентка поступила в гинекологическое отделение на плановое выскабливание полости матки. Во время вмешательства врачи заподозрили у неё злокачественный процесс. Однако после пересмотра гистологического материала женщине поставили диагноз «атипическая гиперплазия эндометрия». Это предраковое состояние.

«У пациентки избыточный вес – более 137 килограммов. Это значительно повышало риски тромбоэмболических осложнений во время операции. Для минимизации рисков женщине провели лапароскопическую гистерэктомию. Эта операция по удалению матки и придатков выполняется через небольшие проколы, а не большой разрез. Благодаря этому пациентка смогла встать уже через шесть часов после операции», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Домодедовской больницы Ольга Гришина.
Как отметили в ведомстве, этот случай наглядно показывает важность профилактических осмотров. Они позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда их можно быстро вылечить или предотвратить переход в рак.
Лора Луганская

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