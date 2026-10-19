Врачи Домодедовской больницы вовремя предотвратили развитие рака у пациентки

19 октября 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Домодедовской больнице предотвратили развитие онкологического заболевания у 59-летней женщины благодаря своевременному обследованию и малоинвазивной хирургии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пациентка поступила в гинекологическое отделение на плановое выскабливание полости матки. Во время вмешательства врачи заподозрили у неё злокачественный процесс. Однако после пересмотра гистологического материала женщине поставили диагноз «атипическая гиперплазия эндометрия». Это предраковое состояние.

«У пациентки избыточный вес – более 137 килограммов. Это значительно повышало риски тромбоэмболических осложнений во время операции. Для минимизации рисков женщине провели лапароскопическую гистерэктомию. Эта операция по удалению матки и придатков выполняется через небольшие проколы, а не большой разрез. Благодаря этому пациентка смогла встать уже через шесть часов после операции», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Домодедовской больницы Ольга Гришина.