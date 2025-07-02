Игрок «Зенита» Энрике выделил главных конкурентов в борьбе за золото РПЛ
Нападающий «Зенита» Луис Энрике считает московские ЦСКА и «Динамо» основными конкурентами петербургского клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
По мнению бразильского игрока, матчи против этих команд всегда носили принципиальный характер, и он убедился в этом в течение времени, проведенного в составе «сине-бело-голубых». Энрике полагает, что именно с армейцами и динамовцами «Зенит» будет вести борьбу за чемпионский титул.
Как сообщает Metaratings.ru, нападающий присоединился к «Зениту» зимой 2025 года.
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