Мантуан поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Сьона»
Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от товарищеского матча против швейцарского «Сьона», который пройдет в Санкт-Петербурге в рамках Winline Суперсерии.
Как отметил спортсмен Metaratings.ru, это будет полезный опыт, так как «Зенит» давно не играл с командами из этой части Европы, и команде необходимо хорошо подготовиться.
Отмечается, что 29 июня «Зенит» уже одержал победу над «Црвеной звездой» в рамках Winline Суперсерии. Матч с «Сьоном» состоится уже 9 июля на «Газпром Арене».
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