Подмосковные единороссы привели в порядок воинские мемориалы

20 апреля 2026, 12:55

Весеннюю уборку на территории воинских мемориалов и захоронений провели в Московской области члены регионального отделения «Единой России» в ходе субботника, который состоялся 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Участие в субботнике приняли также молодогвардейцы и неравнодушные жители Подмосковья.





«Традиционно апрель, начало мая — это время, когда в Подмосковье проходит месяц чистоты. (…) Сегодня уделили особое внимание местам воинских захоронений, нашим мемориалам — их нужно подготовить к 9 Мая», — сказал секретарь балашихинского отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров.

«Чистота начинается не с метлы, а с отношения к месту, где ты живёшь и учишься. И на субботнике царила та самая энергия единства, которую не купишь ни за какие деньги», — отметил Александр Зарубин.

«Центральный парк — это место, куда ежедневно приходят сотни жителей. От того, в каком он состоянии, зависит настроение людей», — заявила Антонова.