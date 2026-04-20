Подмосковные единороссы привели в порядок воинские мемориалы
Весеннюю уборку на территории воинских мемориалов и захоронений провели в Московской области члены регионального отделения «Единой России» в ходе субботника, который состоялся 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Участие в субботнике приняли также молодогвардейцы и неравнодушные жители Подмосковья.
«Традиционно апрель, начало мая — это время, когда в Подмосковье проходит месяц чистоты. (…) Сегодня уделили особое внимание местам воинских захоронений, нашим мемориалам — их нужно подготовить к 9 Мая», — сказал секретарь балашихинского отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров.Он добавил, что в Балашихе субботник охватил свыше 40 локаций.
Важность личного участия в уборке отметил многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актёр, кандидат предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин, который вышел на субботник в Солнечногорске.
«Чистота начинается не с метлы, а с отношения к месту, где ты живёшь и учишься. И на субботнике царила та самая энергия единства, которую не купишь ни за какие деньги», — отметил Александр Зарубин.А в Люберцах приводить в порядок после зимы Центральный парк помогала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова.
«Центральный парк — это место, куда ежедневно приходят сотни жителей. От того, в каком он состоянии, зависит настроение людей», — заявила Антонова.Подмосковные единороссы ежегодно проводят весенние субботники. В прошлом году работы организовали на более чем 740 площадках.