В Ивантеевке проверили ход капремонта тепловых сетей
Участок теплотрассы на Заводской улице в Ивантеевке капитально ремонтируют. Ход работ проверил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Замена выработавших свой ресурс теплосетей сделает более надёжными отопление и горячее водоснабжение в городе.
«Помимо прокладки теплотрасс, стоит задача по благоустройству территории после завершения всех работ», — сказал Максим Красноцветов.Он также отметил, что в прошлом году в округе заменили полторы тысячи метров тепловых сетей, а в в текущем году планируется провести ремонт шести участков теплотрассы, пять из которых расположены в Ивантеевке и один — в микрорайоне Софрино-1. Кроме того, завершается модернизация котельных.