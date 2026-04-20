Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» проведёт День открытых дверей

20 апреля 2026, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» приглашает 25 апреля на День открытых дверей. Мероприятие начнётся в 10 часов и завершится в 18, сообщили в пресс-службе УМЦ.





Программа включает занятия по начальной военной подготовке, экскурсии от инструкторов центра, интерактивные площадки. Состоятся также спортивные и творческие мастер-классы партнёров и друзей центра – ЦСКА, проектов «Выбор сильных» и «Здоровое Отчества», а также Движения Первых и Юнармии. Пройдут показательные выступления бойцов 45-й отдельной бригады спецназа. Для маленьких посетителей подготовили анимационную программу.



В течение дня на уличной сцене будет проходить концертная программа с участием артистов Москвы и Московской области. На территории центра будет работать полевая кухня.



В рамках Дня открытых дверей состоится первый Межрегиональный военно-патриотический форум по начальной военной подготовке для педагогов из всех регионов России. Поимо этого, будет открыта третья очередь Аллеи Героев спецоперации.

«День открытых дверей в «Авангарде» в этом году – событие федерального масштаба. Ждём гостей со всей страны, и это лучший показатель того, что наш опыт востребован. Мы подготовили большую программу с участием известных исполнителей, давних друзей и партнёров. Будет много сюрпризов и интерактива, которые удивят даже тех, кто у нас уже был», – поделилась директор УМЦ «Авангард» Дарья Борисова.