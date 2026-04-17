В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по льготной ипотеке
Подать заявку на получение социальной выплаты на бюджетную ипотеку через подмосковный портал госуслуг стало проще благодаря новому сервису. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Сервис автоматически проверяет данные свидетельства на льготу.
«Если документ действителен, система сама внесёт в заявление его реквизиты. А если свидетельства нет или оно просрочено, на экране сразу появится соотвествующее предупреждение, и подачу заявки заблокируют. Так заявитель сможет вовремя исправить ситуацию, не дожидаясь отказа», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Услуга по предоставлению льготных условий ипотеки размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты».