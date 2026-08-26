Подмосковные единороссы утвердили региональную Народную программу
Члены подмосковного отделения «Единой России» утвердили новую Народную программу, определит развитие региона на ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Документ приняли на партийной конференции, в работе которой приняли участие около 600 человек.
«На нашей партии лежит двойная ответственность — перед людьми и президентом за те обязательства, которые мы берём на себя. И у нас есть уверенность в том, что мы их реализуем. Так, как реализовали Народную программу, принятую пять лет назад. Народная программа — это программа социальных приоритетов и защиты людей. Программа победы и развития», — заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцавлов.Народная программа основывается на наказах избирателей. В новой документ жители области внесли около 921 тысячи предложений. В их числе благоустройство дворов, парков и скверов, обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог и развитие транспортной системы, строительство и ремонт поликлиник, школ, детсадов и пр. Всего наказы сформированы по 15 направлениям.