Подмосковные единороссы утвердили региональную Народную программу

26 августа 2026, 15:16

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Члены подмосковного отделения «Единой России» утвердили новую Народную программу, определит развитие региона на ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Документ приняли на партийной конференции, в работе которой приняли участие около 600 человек.





«На нашей партии лежит двойная ответственность — перед людьми и президентом за те обязательства, которые мы берём на себя. И у нас есть уверенность в том, что мы их реализуем. Так, как реализовали Народную программу, принятую пять лет назад. Народная программа — это программа социальных приоритетов и защиты людей. Программа победы и развития», — заявил секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцавлов.