Подмосковные экологи могут принять участие в программе Фонда имени Вернадского
Фонд имени В.И. Вернадского открыл прием заявок на стипендиальную программу 2025/2026 учебного года. Программа направлена на поддержку талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых, ведущих исследовательскую деятельность в сфере экологии, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, фонд вносит значительный вклад в подготовку кадров для экологической отрасли региона.
«Фонд вносит огромный вклад в дело кадрового обеспечения российской и подмосковной экологии, обеспечивает высокую профессиональную подготовку будущих специалистов, в том числе и в рамках стипендиальной программы. Я надеюсь, что нынешние и будущие экологи Подмосковья воспользуются этим уникальным шансом», — подчеркнул он.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября 2025 года через онлайн-анкету на сайте фонда. К подаче документов приглашаются учащиеся и молодые ученые, занимающиеся исследованиями в области экологии, экологического образования и просвещения.
Подробные условия участия и требования к кандидатам опубликованы в Положении о стипендиях на официальном ресурсе фонда. 18+