Подмосковные экологи могут принять участие в программе Фонда имени Вернадского

30 сентября 2025, 12:01

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фонд имени В.И. Вернадского открыл прием заявок на стипендиальную программу 2025/2026 учебного года. Программа направлена на поддержку талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых, ведущих исследовательскую деятельность в сфере экологии, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, фонд вносит значительный вклад в подготовку кадров для экологической отрасли региона.



«Фонд вносит огромный вклад в дело кадрового обеспечения российской и подмосковной экологии, обеспечивает высокую профессиональную подготовку будущих специалистов, в том числе и в рамках стипендиальной программы. Я надеюсь, что нынешние и будущие экологи Подмосковья воспользуются этим уникальным шансом», — подчеркнул он.