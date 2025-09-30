Достижения.рф

В Коломне благоустроили новый сквер у «Горизонта»

оригинал Фото: istockphoto / Valeriya

В Коломне открыли обновленный сквер возле молодежного центра «Горизонт». Работы выполнены по итогам всероссийского голосования в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», сообщает Министерство благоустройства Московской области.



На территории проложили новые пешеходные дорожки, установили современное освещение и систему видеонаблюдения. Для отдыха горожан разместили скамейки и качели с навесами. Особое внимание уделили озеленению: высадили клены, декоративные яблони, эхинацею, шалфей и котовник. Живую изгородь создали из кизильника и горной сосны.

Проект реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на создание привлекательных общественных пространств.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0