В подмосковном Минэкологии раскрыли неожиданную пользу опавших листьев

06 ноября 2025, 21:12

оригинал Фото: Istock / Smileus

Листопад в подмосковных лесах – не конец, а начало важного природного цикла. Когда яркие листья опадают, они образуют на земле плотное «одеяло». Этот покров выполняет важные функции, рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Он сохраняет влагу, защищает почву от эрозии и промерзания. Постепенно перегнивая, листва превращается в ценную органику, обогащая грунт питательными веществами. Так год за годом формируется плодородный слой земли – перегной.



«Помимо питания почвы, опавшие листья служат уникальной средой обитания для дождевых червей, микроорганизмов, насекомых и мелких млекопитающих. Многие насекомые, грызуны и амфибии находят под листьями убежище от зимних холодов и хищников. Эта естественная защита помогает им пережить суровый период, сохраняя тепло и безопасность», – пояснили в министерстве.