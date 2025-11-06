Стратегически важный сезон: подмосковные выдры начали подготовку к зиме

06 ноября 2025, 21:45

оригинал Фото: Istock / Cloudtail_the_Snow_Leopard

В Подмосковье с наступлением осени и похолоданием речные выдры начали готовиться к предстоящей зиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Сейчас усилия этих хищников, обитающих в водоёмах региона, направлены на то, чтобы накопить жир, сделать запасы и обустроить жилища для спасения от морозов.

«Осень – стратегически важный сезон для выдр. Они активно охотятся на рыбу, ракообразных и других водных обитателей, чтобы запастись к предстоящим холодам. Нередко на рыбалку выходит всё семейство. Подрастающий молодняк учится у родителей премудростям охоты. Выдры коллективно загоняют рыбу на мелководье», – рассказал глава регионального Минэкологии Виталий Мосин.

«Выдры – индикатор здоровья водоёмов. Наша задача – не вредить им, создать условия для их процветания, сохраняя рыбные запасы и чистоту воды. От этого зависит будущее этого прекрасного и редкого вида в нашем регионе», – заключил Мосин.