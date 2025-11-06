Стратегически важный сезон: подмосковные выдры начали подготовку к зиме
В Подмосковье с наступлением осени и похолоданием речные выдры начали готовиться к предстоящей зиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Сейчас усилия этих хищников, обитающих в водоёмах региона, направлены на то, чтобы накопить жир, сделать запасы и обустроить жилища для спасения от морозов.
«Осень – стратегически важный сезон для выдр. Они активно охотятся на рыбу, ракообразных и других водных обитателей, чтобы запастись к предстоящим холодам. Нередко на рыбалку выходит всё семейство. Подрастающий молодняк учится у родителей премудростям охоты. Выдры коллективно загоняют рыбу на мелководье», – рассказал глава регионального Минэкологии Виталий Мосин.Параллельно зверьки обустраивают берлоги. Для этого они выбирают укромные места на берегах водоёмов и делают в густых зарослях норы, выстилая их мхом и травой для комфортной зимовки.
Как напомнили в министерстве, у речной выдры – статус редкого, охраняемого вида в Подмосковье. Она включена в Красную книгу региона. С XIX века численность этих животных на территории Московской области сокращалась и к началу 2000-х годов достигла примерно ста особей. Однако в последние годы популяция несколько увеличилась. Появились данные о ранее не зафиксированных местах обитания этого зверька.
«Выдры – индикатор здоровья водоёмов. Наша задача – не вредить им, создать условия для их процветания, сохраняя рыбные запасы и чистоту воды. От этого зависит будущее этого прекрасного и редкого вида в нашем регионе», – заключил Мосин.В Московской области речных выдр наблюдали в таких округах, как Лотошино, Волоколамский, Одинцовский, Можайский, Наро-Фоминский, Шаховская, Рузский, Истра, Клин, Талдомский, Сергиево-Посадский, Егорьевск, Шатура, Коломна, Воскресенский, Щелковский, Богородский, Раменский и Зарайск.