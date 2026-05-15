В Егорьевском музее откроется масштабная выставка русского художника Игоря Грабаря

15 мая 2026, 22:09

оригинал Фото: Егорьевский историко-художественный музей

В Егорьевском историко-художественном музее 23 мая открывается выставка «Моя жизнь». Она посвящена творчеству русского живописца, искусствоведа и реставратора Игоря Грабаря, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Выставочный проект покажет многогранный талант одного из самых ярких представителей отечественного импрессионизма и ключевой фигуры в истории русского искусства первой половины XX века. В экспозиции – картины из фондов Третьяковской галереи, Музея-заповедника «Абрамцево», Музея русского импрессионизма, уникальные работы из личной коллекции потомков художника.



Гости увидят широко известные шедевры Игоря Грабаря и работы раннего периода, архивные материалы из фондов Егорьевского музея.

«Для Егорьевска проект имеет историческое значение. Именно в этом городе будущий великий живописец начал писать масляными красками под влиянием учителя рисования местной мужской прогимназии И. М. Шевченко. В автобиографии «Моя жизнь», давшей название всей экспозиции, Игорь Эммануилович с теплотой вспоминал этот период и считал егорьевцев земляками», – рассказали в ведомстве.