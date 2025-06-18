Подмосковные эндокринологи взялись за лечение подростка с редким диагнозом

18 июня 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства предотвратили развитие тяжёлых осложнений у подростка с редким диагнозом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В институт поступила 16-летняя девушка, которую беспокоили темные пятна на коже, избыточный рост волос на теле, зуд и отсутствие менструального цикла.

«По результатам диагностики мы заподозрили редкое заболевание – парциальную липодистрофию. Это нарушение распределения жировой ткани в организме. Патология может проявляться в виде потери или избытка жира в определённых местах тела, что приводит к изменению внешнего вида, вызывает психологические и физические проблемы», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Мы сразу приступили к терапии, направленной на снижение инсулинорезистентности, пигментации на коже. Также подключили генно-инженерный биологический препарат, улучшающий показатели липидного обмена», – отметила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.