Подмосковные эндокринологи взялись за лечение подростка с редким диагнозом
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства предотвратили развитие тяжёлых осложнений у подростка с редким диагнозом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В институт поступила 16-летняя девушка, которую беспокоили темные пятна на коже, избыточный рост волос на теле, зуд и отсутствие менструального цикла.
«По результатам диагностики мы заподозрили редкое заболевание – парциальную липодистрофию. Это нарушение распределения жировой ткани в организме. Патология может проявляться в виде потери или избытка жира в определённых местах тела, что приводит к изменению внешнего вида, вызывает психологические и физические проблемы», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Болезнь может вызвать липоатрофический диабет, тяжёлую инсулинорезистентность, ранее поражение сосудов и сократить продолжительность жизни.
«Мы сразу приступили к терапии, направленной на снижение инсулинорезистентности, пигментации на коже. Также подключили генно-инженерный биологический препарат, улучшающий показатели липидного обмена», – отметила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.В Минздраве пояснили, что необходимый препарат закупил президентский фонд «Круг добра».
Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Качество её жизни не снижается.