Подмосковные энергетики будут работать в майские праздники в особом режиме
Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры обеспечения надёжного электроснабжения подмосковных потребителей на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
С 1 по 4 мая, а также с 9 по 12 мая будет организовано круглосуточное дежурство руководителей компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Для максимальной надёжности электроснабжения в этих компаниях отменяют все плановые ремонты и переключения, кроме работ по ликвидации технологических нарушений.
Специалисты «Мособлэнерго» провели внеплановые проверки электросетей, осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.
«С 1 по 3 мая круглосуточно дежурить станут 67 бригад «Мособлэнерго». Если возникнет режим повышенной готовности, будут дополнительно привлечены 349 бригад и 559 единиц спецтехники,141 передвижная дизельная электростанция. Для ликвидации нештатных ситуаций в готовность приведены и 303 бригады компании «Россети», – отметили в министерстве.При проблемах с подачей электро-, газо- и теплоресурсов жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу своего городского или муниципального округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122 (доб. 4).
При запахе газа следует звонить по телефону 112.
Сообщить о нарушении электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно также по круглосуточным телефонам горячей линии «Мособлэнерго» – 8 (495) 99-500-99, «Светлой линии» «Россети Московский регион» – 8(800) 220-0-220 (короткий номер 220), а также виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре.