Подмосковные энергетики будут работать в майские праздники в особом режиме

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры обеспечения надёжного электроснабжения подмосковных потребителей на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.





С 1 по 4 мая, а также с 9 по 12 мая будет организовано круглосуточное дежурство руководителей компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Для максимальной надёжности электроснабжения в этих компаниях отменяют все плановые ремонты и переключения, кроме работ по ликвидации технологических нарушений.



Специалисты «Мособлэнерго» провели внеплановые проверки электросетей, осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.

«С 1 по 3 мая круглосуточно дежурить станут 67 бригад «Мособлэнерго». Если возникнет режим повышенной готовности, будут дополнительно привлечены 349 бригад и 559 единиц спецтехники,141 передвижная дизельная электростанция. Для ликвидации нештатных ситуаций в готовность приведены и 303 бригады компании «Россети», – отметили в министерстве.