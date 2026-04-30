Подмосковные энергетики за ночь отремонтировали 35 повреждённых ЛЭП

30 апреля 2026, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники «Мособлэнерго» в круглосуточном режиме продолжают восстановительные работы после прошедшего по Подмосковью снежного циклона. За ночь они отремонтировали 35 повреждённых линий электропередачи и убрали с проводов 63 дерева, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.





За последние сутки выездные аварийные бригады отработали 55 заявок по сети 0,4 кВ. Технологические нарушения вызвали ветки деревьев, под тяжестью мокрого снега упавшие на провода.

«Все заявки отрабатывают по мере очерёдности и расчистки доступа к ЛЭП. Особое внимание энергетики уделяют восстановлению электроснабжения СНТ. Ситуацию там отслеживает совместно с администрациями городских и муниципальных округов Подмосковья. Под особым контролем - социально значимые объекты. Для их электроснабжения при необходимости используют резервные источники питания», – рассказали в ведомстве.