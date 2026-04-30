Воробьёв поблагодарил энергетиков за ликвидацию последствий снежного циклона

30 апреля 2026, 17:34

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил энергетиков, участвовавших в ликвидации последствий циклона в Подмосковье. К этому моменту специалисты компании «Россети Московский регион» полностью восстановили электроснабжение по основной сети 6-10 кВ.





Сейчас точечно отрабатываются заявки по сетям 0,4 кВ, большинство из которых относятся к СНТ и коттеджным посёлкам.



Ветер с порывами 20 м/с и налипание мокрого снега вызвали падение деревьев и локальные нарушения электроснабжения в нескольких округах Подмосковья. В ликвидации последствий и восстановлении подачи электричества были задействованы 1200 специалистов в составе 350 аварийных бригад.



К работам были привлечены сотрудники компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», «Мособлгаз», а также МОС АВС, МЧС, представители муниципалитетов, дорожных служб и лесного комплекса. Бали задействованы более 400 единиц техники и 120 передвижных электростанций. Привлекались аварийные бригады из соседних регионов.



Больше всего от непогоды пострадали Дмитров, Сергиев Посад, Клин, Солнечногорск, Раменское и Домодедово. Там штабы по ликвидации последствий непогоды работали круглосуточно.



Воробьёв встретился в Дмитровском муниципальном округе с энергетиками, где создали усиленную группировку сил по борьбе с последствиями циклона. Речь идёт о 200 специалистах из 57 бригад.

«Я приехал поблагодарить всех наших специалистов – «Россети», «Мособлэнерго», муниципальные службы. В самый сложный момент нам помогла Москва, направив свои бригады. Нашей задачей было сделать всё, чтобы наши жители почувствовали как можно меньше неудобств. Работы по распределительным сетям планируют завершить до конца дня. Хочу в вашем лице поблагодарить все бригады, которых было больше 350. Всегда активно включается МЧС – ведь снег и ветер до 20 м/с предполагают активную работу по расчистке высоковольтных линий от деревьев», – сказал Воробьёв.

«Для восстановления было привлечено 57 бригад. Порядка 250 человек работали в круглосуточном режиме. Теперь все потребители запитаны, занимаемся восстановлением схем нормального режима работы», – рассказал главный инженер филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» Олег Баталов.

«Передвижными электростанциями мы страхуем водозаборы, тепловые станции, чтобы они продолжали работу. В районе аварии их было задействовано большое количество. Наша задача – каждый год повышать надёжность. Всё, что связано с деревьями, с заменой опор, реализуем в рамках общей программы с компанией «Россети», – добавил губернатор.