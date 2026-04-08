Подмосковные энергетики отремонтируют более 312 км ЛЭП и 355 подстанций
Свыше 312 километров линий электропередачи и 355 трансформаторных подстанций отремонтируют в текущем году в Московской области специалисты компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Работы проведут в рамках масштабного проекта по модернизации электросетевого комплекса Подмосковья.
«В план входит капремонт 133 км воздушных линий и 175 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ, а также около четырех км высоковольтных воздушных линий напряжением 35-110 кВ», — отмечается в сообщении.В части обновления трансформаторных подстанций на 125 объектах планируется поменять оборудование, а на 230 — отремонтировать сами здания.
Кроме того, энергетики расчистят от деревьев и кустарника 95 гектаров охранных зон ЛЭП.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о запрете проникать на закрытую территорию объектов электросети и ломать оборудование. Это смертельно опасно для нарушителя и грозит крупными авариями, из-за которых без света могут остаться дома, предприятия, больницы, школы и др.
К порче объектов энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей совершать преступления. О любых попытках склонения к таким действиям следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.