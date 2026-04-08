В деревне Гаврилково под Сергиевым Посадом построят ФОК с катком
Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время уже выбрана подрядная организация для проведения работ: ей стала компания «АСГ Техно Строй».
«Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, построить ФОК и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Спорткомплекс возведут за счёт областного бюджета в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
Сдать ФОК в эксплуатацию планируют в 2028 году.
