В деревне Гаврилково под Сергиевым Посадом построят ФОК с катком

08 апреля 2026, 10:42

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время уже выбрана подрядная организация для проведения работ: ей стала компания «АСГ Техно Строй».





«Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, построить ФОК и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.