В деревне Гаврилково под Сергиевым Посадом построят ФОК с катком

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время уже выбрана подрядная организация для проведения работ: ей стала компания «АСГ Техно Строй».

«Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, построить ФОК и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Спорткомплекс возведут за счёт областного бюджета в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Сдать ФОК в эксплуатацию планируют в 2028 году.

Лев Каштанов

